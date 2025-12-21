Lazaro pre Sassuolo-Torino: “Spero di fare assist per Zapata”

Le dichiarazioni dell'esterno granata nel pre partita

Redazione Toro News 21 dicembre - 15:19

Nei minuti precedenti alla sfida tra neroverdi e granata, Valentino Lazaro ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN. Di seguito le sue parole.

Siete tornati a vincere, com'è l'umore nello spogliatoio?

"Ci serve continuità adesso e oggi è una buona occasione di fare altri 3 punti. Dobbiamo lavorare, ci siamo preparati bene".

L'anno scorso sei stato formidabile in termine di bonus, quest'anno un po' meno. Ti sei dato una motivazione? Torneremo a vedere gli assist che ci hai portato gli scorsi anni?

"E' sempre bello portare bonus, anche io ci provo. Siamo felici che sia tornando Zapata davanti, ci serve più che mai per i cross degli esterni, spero di fare assist per lui."