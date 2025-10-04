Lazio-Torino 3-3, Adams: “Il rapporto con Baroni? Ecco com’è”

Nei minuti successivi alla sfida tra granata e biancocelesti, conclusasi 3-3, Chè Adams ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Quali sono le sensazioni che vi lascia questa partita? “E’ stata un’ottima prestazione della squadra, c’è stato un errore di Dembele ma lui lo sa. Per il resto abbiamo fatto molto bene contro una squadra come la Lazio. Dobbiamo rimanere positivi e restare sul pezzo”.

Che rapporto c’è con Baroni?“Il rapporto è buono, ci aiuta a lavorare e crescere, non abbiamo ancora parlato dopo la partita ma ci sarà tempo, dobbiamo continuare così. Il feeling è buono, ovviamente non possiamo essere felici del risultato di oggi ma io penso a sfruttare le chance che mi vengono concesse”.