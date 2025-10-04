Lazio-Torino 3-3, Cancellieri: “Potevamo tranquillamente vincere”

“Potevamo tranquillamente vincere. Il pari ci sta stretto, nel primo tempo abbiamo giocato da grande Lazio, nel secondo tempo siamo calati e lavoreremo per migliorarci in settimana. Il mio livello? Ho lavorato tanto per essere decisivo, penso di poter essere soddisfatto. Lavoro bene così come tutta la squadra, penso che ci toglieremo molte soddisfazioni durante il campionato, non fossilizziamoci su questo pareggio ma su tutto il campionato. La paternità? Ti fa maturare prima. Sento di crescere e di allenarmi bene, faccio quello che chiede il mister, piano piano proverò a fare sempre di più”.