Lazio-Torino 3-3, Ianni: “Finale provante, ma bisogna gestire i momenti”

Le parole del vice del tecnico biancoceleste Sarri

Piero Coletta 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 17:54)

Nei minuti successivi alla sfida tra Lazio e Torino, gara terminata 3-3, il vice tecnico dei biancocelesti Marco Ianni ha rilasciato delle dichiarazioni. Di seguito le sue parole.

La sua presenza è quella non di Sarri?"Il mister si scusa, ma non si snetiva bene. Giramenti di testa, per non allungare i tempi abbiamo preferito così. Porto le sue scuse".

Finale provante? "Tutta la partita. Il finale in particolare modo. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine. C'è stato un momento della gara in cui eravamo padroni della gara, potevamo fare meglio lì. Ma il risultato è giusto".

Come potete venire fuori da questa situazione di infortuni che vi permetta di tornare ad un altro tipo di centrocampo?"Hai toccato due tasti. Gli infortuni non devono essere albi, ma abbiamo perso elementi importanti come Zaccagni. La squadra però ha fatto una gara seria, chiaro che per noi diventa importante recuperare più giocatori per avvicinarci alla nostra idea di calcio. Una volta fatto e con questa voglia di fare arriveremo a quel livello".

Come si fa a trovare continuità psicologica? Per il discorso fisico: c'è tanto dispendio energetico, c'è anche un tema di brillantezza che si può raggiungere? "Migliorare si può sempre, ma non andrea prendere in esame l'aspetto fisico. Non è alla base di queste problematiche, più che altro nei momenti importanti della gara dobbiamo essere più cattivi, magari in altri gestirlo. Parlerei più di gestione all'interno della gara, non di condizione fisica. Oggi era una situazione particolare. Poi dentro la gara ci sono tante situazioni da valutare".