Lazio-Torino 3-3, il tabellino: ammoniti tre giocatori granata

Termina 3-3 la sfida tra Lazio e Torino. Nel primo tempo i granata vanno in vantaggio con Simeone, poi vengono ribaltati dalla doppeietta di Cancellieri. Nella ripresa Adams riacciuffa la gara, poi Coco allo scadere va a segno. Negli ultimi secondi lo stesso difensore atterra Noslin, su errore di Dembelè. Dal dischetto si presenta Cataldi, freddo a siglare il definitivo pari. Tra i granata sono tre gli ammoniti: Maripan, Asllani e Casadei. Stesso numero per la Lazio: Castellanos, Cataldi e Romagnoli.