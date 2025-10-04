Termina 3-3 la sfida tra Lazio e Torino. Nel primo tempo i granata vanno in vantaggio con Simeone, poi vengono ribaltati dalla doppeietta di Cancellieri. Nella ripresa Adams riacciuffa la gara, poi Coco allo scadere va a segno. Negli ultimi secondi lo stesso difensore atterra Noslin, su errore di Dembelè. Dal dischetto si presenta Cataldi, freddo a siglare il definitivo pari. Tra i granata sono tre gli ammoniti: Maripan, Asllani e Casadei. Stesso numero per la Lazio: Castellanos, Cataldi e Romagnoli.
POSTPARTITA
Lazio-Torino 3-3, il tabellino: ammoniti tre giocatori granata
Marcatori: 16′ pt Simeone (T), 24′ e 40′ pt Cancellieri (L), 28′ st Adams (T), 48′ st Coco (T), 58′ st Cataldi (L)
Ammoniti: 32′ pt Asllani (T), 2′ st Romagnoli (L), 15′ st Casadei (T), 42′ st Cataldi (L), 52′ st Castellanos (L), 100′ st Maripan (T)
Lazio (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares (45′ st Lazzari); Cancellieri, Basic (22′ st Belahyane), Cataldi, Pedro (22′ st Isaksen); Dia (36′ st Noslin), Castellanos. A disp. Mandas, Furlanetto; Patric, Provstgaard, Pellegrini; Farcomeni, Pinelli. All. Sarri.
Torino (3-5-2): Israel; Tameze (25′ st Masina), Maripan, Coco; Pedersen (33′ st Dembelé), Casadei Asllani, Vlasic (25′ st Adams), Lazaro (18′ st Nkounkou); Simeone (33′ st Gineitis), Ngonge. A disp. Paleari, Popa, Biraghi, Ilkhan, Ilic, Zapata, Njie, Aboukhlal. All. Baroni
