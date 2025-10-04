Sciolte le ultime riserve: Baroni riparte dal 4-3-3 (che potrebbe anche trasformarsi in 3-4-3) con Tameze in mezzo al campo.
PREPARTITA
Lazio-Torino, le formazioni ufficiali: Baroni cambia modulo con due sorprese
Le scelte di Sarri e Baroni
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi; Cancellieri, Dia, Pedro; Castellanos
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic.
