Le operazioni di mercato del Torino: tre riflessioni su Salama

Il calciomercato invernale è concluso alla mezzanotte di lunedì 3 febbraio. Nello stesso giorno il Torino ha chiuso due giocatori in entrata da aggiungere alla squadra a disposizione di Vanoli: Cristiano Biraghi, innesto di esperienza per rimpiazzare numericamente Vojvoda, e Amine Salama, scommessa arrivata dalla Francia. L'attaccante è arrivato in prestito con diritto di riscatto dallo Stade de Reims, squadra di metà bassa classifica della Ligue1, con un diritto di riscatto di 4 milioni di euro che il Torino potrebbe far valere per acquisirlo definitivamente. Come di consueto, dopo ogni acquisto operato dal Torino, eccoci a stilare le nostre tre riflessioni su Salama.