Il derby della Mole si chiude con un pareggio a reti bianche, e per il Torino questo si tratta di una piccola novità nelle gare d'andata della stracittadina. Per la prima volta nell'era Cairo i granata non perdono il primo derby della stagione, un risultato in netta contro tendenza con gli ultimi anni. La gara contro i cugini bianconeri lascia due certezze e un aspetto su cui Baroni dovrà lavorare in vista delle prossime gare. Ecco le tre sentenze di Juventus-Torino.
TEMA
Le tre sentenze di Juventus-Torino 0-0: difesa solida, cambi all’altezza
Cosa ci lascia il derby tra bianconeri e granata