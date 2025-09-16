Con un colpo preciso allo scoccare dell’ora di gioco di Simeone, il Torino sbanca l’Olimpico di Roma e torna finalmente ad assaporare i tre punti. La vittoria in campionato mancava addirittura dal 2-0 rifilato all’Udinese nella trentatreesima giornata della Serie A 2024/25: praticamente una vita fa, quando sulla panchina granata sedeva ancora Paolo Vanoli. Nella Capitale, i piemontesi confermano le buone sensazioni di crescita già emerse contro la Fiorentina. In difesa la squadra tiene bene: la presenza di Maripán sta diventando sempre più centrale. In avanti, invece, c’è abbondanza di scelte: se esce Simeone, entra Adams; se Baroni decide di sostituire Ngonge, c'è subito pronto un cambio all’altezza. A ciò si aggiunge la questione modulo, con il Torino che dimostra una certa versatilità tattica, adattandosi con intelligenza alle varie fasi del match. Il risultato rilancia i granata. Ecco le tre sentenze di Roma-Torino 0-1.
IL TEMA
Le tre sentenze di Roma-Torino 0-1: Maripan importante, abbondanza offensiva
