Il Torino vince e convince nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Baroni passa il turno contro la Roma all'Olimpico della capitale grazie ad una doppietta di Ché Adams e alla prima firma in maglia granata di Ilkhan. Sono tanti gli aspetti positivi della vittoria contro i giallorossi. Sicuramente l'accesso ai quarti di finale in Coppa Italia, cosa che non succedeva dalla stagione 22/23, quando Juric sedeva ancora sulla panchina dei granata. Oltre al risultato, ci sono altri aspetti da evidenziare. Per la prima volta nella stagione la squadra è sembrata padrona del campo, con una identità e di gioco ben precise. Altro dato da registrare è l'importanza della coppia Adams-Simeone: al momento non possono restare in panchina. Infine Vlasic: quando si accende il croato il Torino trova freschezza e idee. Ecco le tre sentenze che la gara tra giallorossi e granata ha lasciato.