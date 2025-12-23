Le tre sentenze di Sassuolo-Torino 0-1: Vlasic, arma in più. Bene la difesa

Il Torino vince di misura contro il Sassuolo di Fabio Grosso e si fa un bel regalo di Natale, in attesa di concludere il 2025 davanti al proprio pubblico contro il Cagliari. La gara di Reggio Emilia, decisa dal rigore nella seconda frazione di gioco siglato da Vlasic, consente ai granata di accorciare proprio sui neroverdi e di guardare con un occhio alla zona Europa. Le indicazioni sono positive, da Vlasic alla difesa che per la seconda volta di fila non subisce gol, fino alla vittoria in trasferta. Ecco le tre sentenze che Sassuolo-Torino ci ha lasciato.