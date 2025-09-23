Le tre sentenze di Torino-Atalanta: blackout e fragilità troppo evidenti

Il Torino doveva dare una risposta, anzi una conferma dopo le buonissime gare contro Fiorentina e Roma. Nel match contro l'Atalanta invece non è avvenuto niente di tutto ciò. La squadra di baroni anziché andate avanti ha fatto come il gambero: ha fatto non uno, ma ben due passi indietro. Gli otto minuti di buio totali non possono passare inosservati, non è la prima volta che succede. Così come è palese una fragilità mentale dal semplice soffio: basta nulla per mandare in tilt l'intera squadra. Ecco le tre sentenze di Torino-Atalanta.