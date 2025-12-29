Le tre sentenze di Torino-Cagliari: tabù vittorie di fila, incubi per gli angoli

Cosa lascia la sfida tra granata e rossoblù

Piero Coletta 29 dicembre - 06:30

TRE SENTENZE Il Torino cade contro il Cagliari di Fabio Pisacane. I sardi tornano a respirare dopo un periodo complicato, mentre i piemontesi perdono un'enorme occasione per avvicinarsi alla zona europea, visto anche il risultato tra Bologna e Sassuolo nel match di domenica 28 dicembre (1-1). Amaro in bocca? Assolutamente sì: i novanta minuti contro i rossoblù hanno "spazzato" quanto di buono fatto nelle precedenti due gare con Cremonese e Sassuolo. Ma cosa lascia ai posteri la sfida contro la truppa di Pisacane? Tante cose negative.

DIFFICOLTÀ A RIBALTARE LO SVANTAGGIO Nikola Vlasic porta in vantaggio i granata con il quinto gol della sua stagione. Poi a fine primo tempo sugli sviluppi di corner Prati appoggia in porta la correzione di Mazzitelli. Poco dopo l'ora di gioco Kilicsoy ribalta la gara con il secondo gol di fila, punendo una difesa granata troppo molle nell'occasione con un chirurgico mancino. Ecco, "ribaltare": una cosa che il Torino, nel corso di questa stagione, ha fatto solo una volta, nella gara contro il Genoa all'Olimpico. Alla rete di Thorsby ci hanno pensato un autogol di Sabelli al 63' e poi la conclusione al volo di Maripan su calcio d'angolo allo scadere. Una sola volta in diciassette giornate di Serie A: un po' poco per una squadra che ambisce all'Europa.

TABÙ TRE VITTORIE DI FILA Un filotto di gare che potevano riavvicinare il Torino alla zona Europa. Un'occasione d'oro gettata al vento. C'è un altro aspetto però: continua il tabù delle tre vittorie di fila in casa granata. Il Torino non vince tre partite consecutive in Serie A dal 2018-19, sotto la guida di Walter Mazzarri — quindi l’ultima striscia di tre successi di fila risale proprio a quella stagione. Da lì in poi nessun progetto tecnico in casa granata è riuscito a collezionare nove punti di fila. Una situazione paradossale e che si sta riproponendo con troppa frequenza. Il Cagliari, con i suoi tre punti, ha prolungato ulteriormente il tabù.

QUANTI GOL SUBITI DA ANGOLO C’è un altro dato poco invidiabile per il Torino. Non è una novità che i granata abbiano una delle peggiori difese della Serie A: ormai è un dato assodato. Il punto focale, però, riguarda la quantità di gol subiti dalla squadra di Baroni sugli sviluppi di calcio d’angolo. Ben cinque, il dato peggiore del campionato, alla pari con la Fiorentina, attualmente ultima in classifica (dati Sofascore). Tanti giocatori persi sulle marcature, poca attenzione e scarsa aggressività sulle prime palle. Un dato che affossa ulteriormente la difesa granata. Non è un problema temporaneo: è strutturale.