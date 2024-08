Le tre sentenze di Torino-Cosenza 2-0: Zapata glaciale, schemi da assimilare

ZAPATA GLACIALE

L'attaccante colombiano riparte da dove aveva lasciato: segnando. Sportellate per tutta la gara con i difensori arcigni del Cosenza, si muove molto lungo il fronte d'attacco. Forse non viene servito sempre come dovrebbe, ma la sua presenza in campo si fa sentire. E il gol allo scadere conferma la sua freddezza sotto porta, con la fascia al braccio.