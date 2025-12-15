Le tre sentenze di Torino-Cremonese 1-0: bene Vlasic, gara da chiudere prima

Il Torino, pur con qualche difficoltà, batte la Cremonese in uno scontro fondamentale e scaccia via eventuali e incubi o fantasmi. La rete di Vlasic nel primo tempo è decisiva per le sorti della gara, che alla vigilia non era per niente scontata. Così è stato, dato che i piemontesi hanno dovuto faticare per portare a casa i tre punti contro un agguerrita squadra come quella allenata dal grande ex Davide Nicola. Il Torino, ovviamente, non si può dire di certo guarito, ma la vittoria serviva come il pane. Soddisfatto nel post gara anche il tecnico Baroni, ma in generale i volti dei giocatori del Torino sono apparsi anche distesi dopo un periodo davvero molto complicato. Da Vlasic fino a Paleari, passando anche per il lato negativo della gara, ecco le tre sentenze che la sfida tra granata e grigiorossi ha lasciato.