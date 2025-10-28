Le tre sentenze di Torino-Genoa: torna la vittoria in rimonta, conferma Paleari

Il Torino vince contro il Genoa e raccoglie tre punti importantissimi, sia per il morale che per la classifica. Bravi i granata a non disunirsi dopo il gol a freddo di Thorsby, lucido nel battere Paleari in situazione di uno contro uno. Nella ripresa la scossa dei piemontesi è servita, prima con l'autogol di Sabelli e poi con il colpo al volo di Maripan. Non ci sono solo i tre punti, ma anche il ritorno alla vittoria in un contesto di rimonta, cosa che al Torino mancava da oltre un anno. Tra le note positive sicuramente c'è anche Paleari, che risponde presente alla chiamata dopo il forfait di Israel. Infine l'asso Ngonge, ancora una volta frizzante. Ecco le tre sentenze di Torino-Genoa.