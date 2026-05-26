Il Torino chiude con una bella rimonta contro la Juventus il proprio campionato: cosa resta del derby della Mole, sponda granata?

Piero Coletta
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Torino-Juventus 2-2, Cairo: "Bella reazione, ora pensiamo a fare risultati per i tifosi" (Video)

Le tre sentenze di Torino-Juventus 2-2

Torino FC v Juventus FC - Serie A
TURIN, ITALY - MAY 24: Emil Holm of Juventus takes a shot while under pressure from Saul Coco of Torino during the Serie A match between Torino FC and Juventus FC at Stadio Olimpico di Torino on May 24, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Torino FC v Juventus FC - Serie A

Termina la stagione del Torino, che chiude con un 2-2 in rimonta contro la Juventus. In un derby della Mole iniziato in netto ritardo rispetto alle altre gare a causa di un tifoso bianconero ricoverato in codice rosso, i granata hanno il merito di non abbattersi al doppio svantaggio di Dusan Vlahovic. Prima Casadei, un fattore sulle palle alte, e la sesta rete di Ché Adams permettono a D'Aversa di chiudere da imbattuto nelle gare interne. Ecco le tre sentenze di Torino-Juventus 2-2.

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