Il Torino chiude con una bella rimonta contro la Juventus il proprio campionato: cosa resta del derby della Mole, sponda granata?
Torino-Juventus 2-2, Cairo: "Bella reazione, ora pensiamo a fare risultati per i tifosi" (Video)
Le tre sentenze di Torino-Juventus 2-2
Termina la stagione del Torino, che chiude con un 2-2 in rimonta contro la Juventus. In un derby della Mole iniziato in netto ritardo rispetto alle altre gare a causa di un tifoso bianconero ricoverato in codice rosso, i granata hanno il merito di non abbattersi al doppio svantaggio di Dusan Vlahovic. Prima Casadei, un fattore sulle palle alte, e la sesta rete di Ché Adams permettono a D'Aversa di chiudere da imbattuto nelle gare interne. Ecco le tre sentenze di Torino-Juventus 2-2.
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