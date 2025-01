Le tre sentenze di Torino-Parma: attacco inadeguato, quanto pesa Ricci

Il Torino esce dalla sfida contro il Parma con un pareggio a reti bianche che lascia più di qualche rimpianto. Rimorsi dovuti soprattutto alle occasioni non sfruttate dai granata, la più clamorosa con Karamoh nel corso della prima frazione di gioco. La gara contro i ducali però mette in luce altri due aspetti da non sottovalutar. Prima di tutto l'importanza di Samuele Ricci nell'equilibrio della squadra, così come una "ritrovata" stabilità difensiva. Ecco le tre sentenze di Torino-Parma.