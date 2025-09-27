Le tre sentenze di Torino-Pisa 1-0: atteggiamento da rivedere, bene Paleari

Come il subacqueo che esce dall'acqua per respirare, il Torino vincendo contro il Pisa ritrova una boccata d'ossigeno. Lo fa al termine di una gara in cui la squadra di Baroni ha dominato il Pisa, approcciando bene l'impegno. La rete di Casadei al 9' della prima frazione di gioco basta e avanza. I pisani crollano dopo il rosso abbastanza ingenuo di Juan Cuadrado, anche se sfiorano il pareggio proprio allo scadere con Tramoni. Decisivo in questo frangente l'intervento di Paleari, che mette la sua firma sul passaggio del turno e sul ritorno del club piemontese agli ottavi di finale della coppa nazionale. Ecco le tre sentenze della sfida tra granata e nerazzurri.