Le tre sentenze di Torino-Pisa 2-2: Simeone l’uomo che serviva, ok il 3-5-2

Il Torino non convince appieno contro il Pisa. La squadra di Baroni va addirittura sotto contro la truppa di Alberto Gilardino, che gioca col coltello tra i denti per buona parte del primo tempo grazie alla doppietta di Moreo. I granata però hanno un risveglio, che è quello dell'indomabile Simeone. È l'attaccante argentino ad aprire la rimonta, chiusa poi da Adams. I granata evitano così la figuraccia, ad una settimana dalla gara più calda dell'anno per l'ambiente. Ecco le tre sentenze di Torino-Pisa 2-2.