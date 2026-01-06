Le tre sentenze di Verona-Torino: panchina producente, scoperte Ilkhan-Aboukhlal

Il Torino spazza i fantasmi della sfida col Cagliari con una prestazione di spessore contro il Verona al Bentegodi. La gara di domenica ha visto una squadra, quella granata, dominante fin dal primo minuto di gioco. Approccio positivo, aggressiva e senza i "famosi" cali di concentrazione denunciati da Baroni nel corso della stagione. Il match contro gli scaligeri certifica il ritrovamento (o meglio, la riscoperta) di due oggetti misteriosi: Ilkhan e Aboukhlal. Non c'è solo questo però. Il gol e assist di Njie più la rete di Casadei sono una dimostrazione della bontà della panchina. Infine il capitolo difensivo: otto clean sheet collezionati. Ecco le tre sentenze di Verona-Torino 0-3.