Lecce, lesione di primo grado al soleo per Strefezza: salta il Torino

Tegola per il Lecce in vista della partita contro il Torino di lunedì sera. Non sarà infatti della gara il centrocampista Gabriel Strefezza. Il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali a seguito di un infortunio, l'esito ha evidenziato una lesione di primo grado del soleo della gamba sinistra. I tempi di recuperi si aggirano tra dieci/quindici giorni fino ad arrivare a un mese. Inevitabilmente quindi non potrà scendere in campo al Grande Torino, in dubbio anche gli scontri diretti con Monza e Salernitana. Fin qui Strefezza era stato usato con continuità da Baroni, giocando titolare in tre gare su quattro e andando a segno con un gran gol contro l'Empoli. Prima di quella rete ne aveva segnata solo un'altra in Serie A, proprio contro il Torino, quando in trasferta segnò con la maglia della Spal una rete nel 2-1 finale a favore dei ferraresi.