Lecce-Torino 1-0, le reazioni social: “Essere poco professionali è una vergogna”

Il Torino perde anche a Lecce, nell'ultima trasferta della stagione. Una gara che nel suo complesso ha visto una squadra, il Lecce, che ha giocato e cercato il risultato, dall'altro, il Torino, che non è mai entrato veramente in partita e pensa già alla stagione successiva. Il gol vittoria per il Lecce lo segna Ramadani, con un gran gol da fuori nel primo tempo. Poi buona gestione della partita per i salentini, che cercano ancora il gol. I granata invece si limitano a scendere in campo, unica nota positiva l'ingresso dei vari giovani , Perciun e Cacciamani. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la partita tra Torino e Lecce