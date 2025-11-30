Lecce-Torino 2-1, le reazioni social: “La vita è grama e il Torino infierisce”

Seconda sconfitta di fila del Torino, la squadra di Baroni ritorna a vedere gli incubi di inizio stagione. Sconfitta maturata dopo una prestazione in chiaroscuro, qualche lampo di gioco e molta disattenzione. Primo tempo da dimenticare per i granata, che dopo un avvio a rilento subiscono due gol in soli due minuti, prima con Coulibaly e poi con Banda, e rischiano il terzo poco dopo con Stulic. Solo l'ingresso di Zapata sul finire della prima frazione di gioco ravviva il Toro. Secondo tempo invece più arrembante, con i granata che spingono in area avversaria fino a trovare il gol con Adams. Gli ultimi minuti di gioco vedono il Torino salire e costruire, ma anche scoprirsi, senza però trovare la rete del pareggio. Sul finale l'occasione: rigore per fallo su Coco. Asllani si presenta sul dischetto ma calcia poco angolato e Falcone para. Il Toro doveva scacciare le ombre, ora si trova sempre più al buio. Di seguito le migliori reazioni dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A tra Torino e Lecce.