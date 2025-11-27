Domenica alle 12.30 il Torino affronterà al Via del Mare il Lecce di Eusebio Di Francesco. Per i granata si tratta di un'occasione importante per cercare di mettersi alle spalle la brutta prestazione contro il Como di Cesc Fabregas. Contro i lombardi i piemontesi hanno subito la quinta goleada con almeno cinque gol incassati nella propria storia, tutte nell'era Cairo. Il match contro i leccesi dunque può essere un ottimo trampolino per ritrovare certezze. La trasferta però non è così scontata, soprattutto in un campo ostico per buona parte delle squadre della Serie A. Ma al momento il Lecce non ha ancora vinto in casa in campionato.
IL TEMA
Lecce-Torino, ultimo successo granata firmato Buongiorno. Ma nel 2020…
I precedenti al Via del Mare—
I dati non sorridono particolarmente al Torino negli scontri diretti al Via del Mare. Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia granata e salentini si sono incrociati 18 volte in terra pugliese. Il bilancio pende a favore del Lecce, che ha vinto per sette volte contro i piemontesi tra le proprie mura amiche. Cinque invece i pareggi. Anche il bilancio dei gol segnati è a vantaggio dei salentini, che hanno segnato per 24 volte complessivamente, contro le 19 dei piemontesi.
L'ultima vittoria del Torino al Via del Mare risale alla stagione 23/24: finì 1-0 per i granata, in un gara dove la squadra di Juric ottenne tre punti importanti. Il tecnico croato si trovava in emergenza con gli infortuni e recuperò proprio al fotofinish Alessandro Buongiorno, all'ultima stagione con la maglia granata. Fu proprio il centrale a firmare il gol partita allo scadere di un primo tempo sofferto, scaricando un sinistro violento su un pallone strano di Ricci, ma tremendamente efficace.
Nella passata stagione invece il Lecce tornò a festeggiare i tre punti al Via del Mare contro il Torino, vittoria che alla fine si rivelò fondamentale per la permanenza in massima serie per i salentini. L'eurogol di Ramadani nella seconda frazione di gioco risultò decisivo.
Un dato preoccupante avvicina il Torino a Lecce—
C'è un precedente che però va segnalato. Lunedì il Torino ha subito la seconda goleada della sua stagione contro il Como, dopo aver subito cinque gol già alla prima di campionato contro l'Inter del nuovo corso tecnico di Cristian Chivu. Come sopracitato, non è l'unico episodio:
Di questi risultati va preso in considerazione quello con il club orobico. La gara successiva alla debacle era proprio contro il Lecce al Via del Mare. Finì 4-0 a favore dei salentini, grazie alle reti di Deiola, Barak, Falco e Lapadula. Di fatto quella gara segnò la conclusione dell'avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Torino, a cui subentrò l'allora tecnico della Primavera Longo. Il nuovo allenatore riuscì a traghettare il club granata verso la salvezza fine stagione.
