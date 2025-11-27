Lecce-Torino, ultimo successo granata firmato Buongiorno. Ma nel 2020…

Domenica alle 12.30 il Torino affronterà al Via del Mare il Lecce di Eusebio Di Francesco. Per i granata si tratta di un'occasione importante per cercare di mettersi alle spalle la brutta prestazione contro il Como di Cesc Fabregas. Contro i lombardi i piemontesi hanno subito la quinta goleada con almeno cinque gol incassati nella propria storia, tutte nell'era Cairo. Il match contro i leccesi dunque può essere un ottimo trampolino per ritrovare certezze. La trasferta però non è così scontata, soprattutto in un campo ostico per buona parte delle squadre della Serie A. Ma al momento il Lecce non ha ancora vinto in casa in campionato.

I precedenti al Via del Mare

I dati non sorridono particolarmente al Torino negli scontri diretti al Via del Mare. Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia granata e salentini si sono incrociati 18 volte in terra pugliese. Il bilancio pende a favore del Lecce, che ha vinto per sette volte contro i piemontesi tra le proprie mura amiche. Cinque invece i pareggi. Anche il bilancio dei gol segnati è a vantaggio dei salentini, che hanno segnato per 24 volte complessivamente, contro le 19 dei piemontesi.