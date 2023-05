L’entourage di Schuurs non ha dubbi: “Resterà al Toro al 100%”

L'entourage di Perr Schuurs non ha dubbi riguardo il futuro del suo assistito: «Nella prossima stagione resterà al Toro! Al 100%...». Queste le parole che ritroviamo sull'edizione odierna di Tuttosport in merito alle voci di mercato che hanno iniziato a circolare nei giorni scorsi provenienti dall'Inghilterra. Il difensore olandese in questa stagione con la maglia granata ha avuto tanti meriti, tra questi la voglia di migliorarsi mettendosi a disposizione in un nuovo contesto, riconosciutagli anche dallo stesso Ivan Juric. Da allora Schuurs è riuscito ad arrivare sui taccuini di tanti club esteri, soprattutto inglesi: dal Liverpool al Manchester United, per arrivare alla novità Newcastle e al Tottenham. Questi club di Premier League, di caratura europea, non possono che attirare l'attenzione di Schuurs, ma il suo entourage mantiene però chiare le idee sul suo proposito di crescita.