Leo Junior ripensa al Toro: sui social una bella foto con Pulici

Dal Brasile, all’improvviso. Il legame tra il verdeoro Leo Junior e il club granata è sempre stato solido, con il brasiliano che ha sempre manifestato un profondo affetto per la maglia. In granata dal 1984 al 1987, con una breve parentesi nel 1991 per la Mitropa Cup, Junior ha collezionato 119 presenze e 18 reti, contribuendo anche alla conquista del trofeo continentale proprio nel 1991.Il brasiliano ha pubblicato una foto con indosso la maglia granata, accanto a un altro grande della storia del club: Paolo Pulici, campione d’Italia con la casacca piemontese. Lo scatto risale al 2006, anno del centenario del Torino. L'ex centrocampista ha voluto così omaggiare il suo passato in granata.