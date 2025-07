L’era Baroni si apre al Filadelfia: in mattinata il primo allenamento

Si aprirà alle 9 al Filadelfia (a porte chiuse) la nuova stagione del Toro. Sono attesi al campo, per il primo allenamento agli ordini di Marco Baroni, i giocatori che la scorsa stagione hanno fatto parte della prima squadra. Mancheranno ovviamente Linetty e Karamoh, i cui contratti sono scaduti, oltre ai giocatori che non sono stati riscattati: Sosa, Salama, Elmas. Avrà diritto a qualche giorno in più di vacanza Cesare Casadei dopo l'Europeo Under 21: il centrocampista si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni. Ci saranno invece Anjorin e Ismajili, nuovi acquisti.

Occhio ai lungodegenti

Occhi puntati soprattutto sui lungodegenti. A partire da capitan Zapata, il più vicino al recupero: l'obiettivo è provare a tornare in gruppo in ritiro. Al lavoro al Filadelfia anche Schuurs, il cui rientro è invece previsto intorno alla metà di agosto, in vista di un rientro in gara verso ottobre. Da valutare le condizioni di Savva, anche lui costretto a saltare tutta la scorsa stagione. Programma personalizzato per Sazonov, alle prese con un infortunio al menisco al rientro dopo un lungo stop.