Lutto nel Torino FC: addio a Riccardo Iovino, fondatore di EdiliziAcrobatica

Il Torino FC saluta Riccardo Iovino, fondatore di EdiliziAcrobatica, sponsor del club. L'imprenditore, mancato a 58 anni in seguito ad un malore improvviso, aveva esportato l'azienda a livello internazionale. Infatti, oltreché in Italia, è presente in Francia, Spagna, Principato di Monaco, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Kuwait e Nepal, occupando stabilmente oltre 2200 persone