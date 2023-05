Mandragora ringrazia Torino: “Bello tornare dove si è stati bene”. Brekalo fischiato

Oggi la prima partita di ritorno sul campo del Torino per due ex granata come Brekalo e Mandragora

Redazione Toro News

Nella giornata odierna uno dei temi di Torino-Fiorentina era il primo ritorno da avversario nel capoluogo piemontese di Rolando Mandragora. Il centrocampista classe 1997 la scorsa estate è passato nella formazione viola e oggi è tornato per la prima volta sul campo del Toro, squadra con la quale ha giocato da gennaio 2021 all'estate 2022. Al momento dell’uscita dal campo, Rolando è stato applaudito dalla tribuna granata. Al termine della partita Mandragora ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha voluto motivare i tifosi della Fiorentina ma non ha perso l'occasione per ringraziare anche il suo vecchio pubblico. "[...] È sempre bello tornare dove si è stati bene… GRAZIE Toro per l’accoglienza e gli applausi!", queste le parole del centrocampista oggi in forza alla Fiorentina rivolte ai sostenitori del Torino.

In zona mista ha poi aggiunto: "Un momento particolare ed emozionante, mi ha fatto piacere, significa che ho lasciato un bel ricordo come calciatore e uomo. A quest’ultimo aspetto tengo tanto". L'accoglienza positiva dei tifosi granata è quindi un aspetto che ha colpito positivamente Mandragora. Non potrà dire lo stesso un altro ex importante come Josip Brekalo. Il trequartista croato è stato infatti bersagliato con tanti fischi da parte del pubblico dell'Olimpico, sia al momento del suo ingresso in campo che ad ogni tocco di palla eseguito. Conseguenza del modo diverso con cui si è lasciato col club, rifiutandosi di essere riscattato un anno fa.