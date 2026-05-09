“Si può onorare la storia di un club anche solo garantendo continuità e sicurezza”. Lo afferma il giornalista Massimo Marianella negli studi di Sky Sport. Il noto telecronista ha commentato così la situazione del Torino dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Il Torino ha fatto un mercato estivo che in molti di noi hanno giudicato come il migliore degli ultimi anni in casa granata. Poi il club si è trovato in difficoltà ma ha cambiato le due pedine chiave, l’allenatore e il direttore sportivo. E alla fine si è confermato ancora una volta in una situazione di metà classifica”.In riferimento alle contestazioni dell’ambiente granata verso la presidenza Cairo, Marianella si è così espresso: “A volte si critica la normalità di uno status di sicurezza continua, senza picchi di emozioni, ma va ricordato che in giro per l’Europa ci sono diverse società che avevano quella dimensione, poi l’hanno persa a causa di annate pessime e ora la vorrebbero recuperare. Tutti sognano di vincere i trofei, ma a livello societario si può onorare la storia di un club anche garantendo una certa continuità”.