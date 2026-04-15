Un'occasione d'oro per il futuro di Maripan? Possibile. Sul cileno gravitano le nubi di un futuro incerto e ancora tutto da decifrare. Nell'ultimo periodo l'ex Monaco ha visto davvero poco il campo, questo non ha fatto altro che ampliare il discorso legato alla sua permanenza al di sotto della Mole. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva.

L'assenza di Ismajli spinge Maripan titolare a Cremona

L'ultima grande occasione?

A Cremona, altro incrocio importante per blindare con una quarta mandata la questione salvezza per i granata, il tecnico D'Aversa non avrà a disposizione Ismajli. Il difensore albanese dovrà scontare un turno di squalifica e questo apre la strada al cileno. La sua titolarità contro i grigiorossi è in rialzo, anche perché si tratta dell'unico giocatore che può ricoprire quella posizione di campo. In ogni caso, si tratta per lui stesso di una chance ghiotta per dare un senso personale a questo finale di stagione e poi per discutere del futuro. L'ultima volta in cui Maripan ha calcato il terreno di gioco risale alla trasferta di Genova, che di fatto sancì la fine del rapporto con Baroni. Da lì in poi il giocatore ha sempre osservato i suoi compagni dalla panchina, tornando in campo per sei minuti contro il Verona.La trasferta di Cremona dunque può essere considerata come una sorta di ultima spiaggia. Lo scivolamento nelle gerarchie dall'arrivo di D'Aversa e la questione rinnovo pesano al momento. Nulla è ancora deciso, ma va detto che non sono nemmeno stati registrati passi in avanti sulla permanenza. Cremona dunque può essere il trampolino da lancio per riscrivere positivamente questo finale di stagione. Una buona prestazione peserebbe sulle valutazioni, perché darebbe la certezza di un giocatore affidabile a cui affidarsi nei momenti complicati. Anzi, sarebbe sorprendente non vederlo titolare: a quel punto ogni discussione penderebbe da un'altra parte.