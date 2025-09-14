Massara pre Roma-Torino: “Pellegrini? Tutto può cambiare. Sancho un’ipotesi”

Le dichiarazioni del dirigente giallorosso

Piero Coletta 14 settembre - 12:14

Nei minuti precedenti al fischio d'inizio di Roma-Torino, match valido per la terza giornata della Serie A 25/26, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN il dirigente giallorosso Massara. Di seguito le sue parole.

"Aver conservato l'ossatura della seconda parte è sicuramente positivo. Sono arrivati diversi giocatori giovani, non potevamo fare tutto in un'unica sessione di mercato anche per dei paletti relativi al Fair Play Finanziario. Gasperini? Ora conta il lavoro quotidiano, è prematuro soffermarsi su obiettivi e c'è una nuova mentalità: sono state viste delle cose sicuramente nuove e positive".

Torna Lorenzo Pellegrini, quale è la situazione?"Intanto sappiamo che il calcio è talmente dinamico che le cose si evolvono molto velocemente. Lui e noi siamo concentrati sul campo, è un giocatore forte e tiene alla Roma e che darà un contributo".

Ci può dire della trattativa per Sancho?"Per quanto riguarda Sancho, è stata un'ipotesi ma non ci sono state le motivazioni generali per portarlo qui. Abbiamo un reparto offensivo molto nutrito, come Dovbyk, e siamo sicuri di poter lavorare al meglio con i giocatori che sono a nostra disposizione".