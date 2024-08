Milan-Torino, perché sì e perché no: c’è bisogno di entusiasmo

Inizia una nuova stagione di Serie A. Il Torino, come nel 2016/17, parte da Milano e dal Milan. I granata alle 20.45 saranno di scena a San Siro per la partita contro i rossoneri di Fonseca. È subito incrocio tra due squadre che hanno appena cambiato tecnico in panchina, ma che non la pelle. Sia il Toro che il Milan, infatti, sono quasi identici alla passata stagione.