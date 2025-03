Monza-Torino 0-2, le reazioni social: “Casadei un giocatore raro in Italia”

Il Toro espugna Monza e infila la seconda vittoria consecutiva. Un successo firmato dagli acquisti di gennaio: ci pensa Elmas a sbloccare la gara nel primo tempo, nella ripresa chiude i conti il primo gol in granata di Casadei. I granata salgono così a quota 34 punti in classifica, rispondendo alla vittoria dell'Udinese decimo. E all'orizzonte c'è un'altra trasferta che metterà in palio punti pesanti: sabato i granata faranno visita al Parma. Di seguito le migliori reazioni social su X dei tifosi del Torino dopo la sfida di Serie A tra brianzoli e granata.