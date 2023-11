Monza-Torino 1-1, Gineitis esce in lacrime consolato dai compagni

Una sbavatura in mezzo ad una buona gara, ma un'ingenuità costata il gol del pareggio. Un errore di Gineitis ha spianato la strada a Colpani, che si è involato a tu per tu con Milinkovic-Savic e ha trovato il gol del definitivo 1-1. A fine gara il giovane lituano è scoppiato in lacrime, consolato da tutti i compagni. "Succede. E’ giovane e ha sbagliato solo in quella cosa. Per il resto è stato perfetto come senso di posizione e personalità. E’ un ragazzino emotivo, ci sta quanto accaduto, lo farà crescere sicuramente" lo ha ulteriormente rincuorato Juric nel post partita. "Vedere che in tre-quattro dei nostri siano andati a consolarlo nonostante l'errore abbia portato al gol è un altro segnale che mi fa pensare che siamo sulla strada giusta per la ritrovata solidità del gruppo".