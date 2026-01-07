Nei minuti precedenti alla sfida tra Torino e Udinese il dirigente granata Emiliano Moretti, collaboratore dell'area tecnica, ha rilasciato delle dichiarazioni. Di seguito le parole.
PREPARTITA
Moretti pre Torino-Udinese: “Serve determinazione e fame per arrivare al risultato”
Le parole del dirigente granata
Una partita importante, avversario tosto. Ma in caso di vittoria si possono aprire scenari importanti?"Gara difficile, una gara in cui dobbiamo mettere determinazione e quella fame che ci porti al livello che ci consenta di arrivare al risultato"
