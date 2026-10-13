Oggi, martedì 13 ottobre, è venuto a mancare Angelo Marello, all'età di 92 anni. Angelo è stato uno storico carrozziere di Torino. Dalla bottega di corso Tortona 54, aperta negli anni '50 dal padre, sono passati sindaci, campioni del Toro e del ciclismo. Angelo si è spento in casa sua, inutili i successivi tentativi di salvarlo in ospedale. Era molto più di un artigiano e anche molto più che un cuore granata, Angelo era un personaggio a tutto tondo. Il 16 giugno 2025 il Comune di Torino gli conferì una benemerenza civica per l'impegno sociale. Fino agli ultimi giorni, infatti, è stato attivissimo a Torino. Fino ai suoi ultimi giorni si è presentato in officina per aiutare i suoi dipendenti. E' stato anche fondatore dell'associazione piemontese Corridori Ciclisti e dell'associazione Ex Calciatori Granata. E' lui il principale artefice del monumento di Fausto Coppi in corso Casale.

Il cordoglio del club: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Marello nel ricordo di Angelo Marello, formidabile campione di umanità, conosciuto in tutta la Città in ambito sportivo, sociale e culturale: dal Grande Torino al Torino di oggi è sempre stato un prezioso e insostituibile punto di riferimento per tutto il mondo granata. Ribattezzato “il carrozziere con il cuore”, è stato il principale artefice del monumento a Fausto Coppi e tra i fondatori dell’Associazione Piemontese Corridori Ciclisti e quella degli Ex Calciatori Granata. Angelo, di nome e di fatto, per la sua generosità infinita e la straordinaria volontà anche a 92 anni non ha mai smesso di lavorare: lui diceva "Cosa farebbero i miei dipendenti se io chiudessi l'attività?". Nel 2025 ha ricevuto la Civica Benemerenza dalla Città di Torino per il suo impegno sul territorio. Mancherà a tantissimi. Torino piange la scomparsa di un grande uomo, il Toro perde un amico vero".

La redazione di Toro News si unisce al cordoglio del club e porge le sue condoglianze ai suoi cari.