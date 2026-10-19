L'ultimo weekend granata è stato all'insegna del ricordo e della memoria. 100 anni di Filadelfia, un luogo sacro ai colori del Torino. Quello degli scudetti, del Grande Torino, delle gioie e dei dolori, un misto di emozioni che rendono autentico e vero quel rettangolo verde di gioco. C'è il progetto per portare il "Museo del Grande Torino" proprio vicino al Filadelfia, ma servono le risorse per poterlo completare. Si era parlato di questo a Villa Claretta, a Grugliasco, dove dal 2008 sono custoditi i cimeli della storia granata. Un impegno che potrebbe vedere anche un'alleanza tra Comune di Torino e Regione Piemonte.

Insieme per il Filadelfia

Il Comune di Torino, proprietario dell’area e socio della Fondazione, aveva compiuto un passo importante nel mese di agosto approvando, su proposta dell’assessore allo Sport Domenico Carretta, la convenzione per la realizzazione e la gestione del Museo. Lo stesso assessore aveva ribadito l'impegno sull'argomento. Dalla Regione ecco Gian Luca Vignale, assessore al Patrimonio e ai Fondi di Sviluppo e Coesione della Regione Piemonte, già vicepresidente della Fondazione e figura centrale nella rinascita del Filadelfia nei primi anni Duemila.

Il costo iniziale della ricostruzione ammontò a 8 milioni di euro: 3,5 milioni furono stanziati dal Comune, altrettanti dalla Regione e appena un milione da Cairo, che aveva promesso di contribuire con una cifra equivalente a quella delle istituzioni.