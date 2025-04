Napoli-Torino 2-0, le reazioni social: “Atteggiamento di stasera inaccettabile”

Al Napoli basta una doppietta di Scott McTominay per superare 2-0 il Toro e mettere la freccia sull'Inter, portandosi a tre punti di vantaggio. Lo scozzese decide dunque una gara giocata a ritmi molto blandi, complice anche il fatto che i partenopei abbiano sbloccato la partita già al 7'. Il Toro incappa così nella terza sconfitta del 2025, che coincide ancora una volta con un'assenza di Ricci. Una partita poco brillante per la squadra di Vanoli, che chiude senza nemmeno un tiro nello specchio della porta. I granata mantengono in ogni caso il decimo posto, ma il Como è ad una sola lunghezza di distanza. Di seguito le migliori reazioni social su X di tifosi granata, al termine della sfida di Serie A tra Napoli e Torino