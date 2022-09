Napoli-Torino, via alla vendita dei biglietti per il settore ospiti: le info

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, il Torino FC ha annunciato che sono disponibili i biglietti per la partita contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, in programma sabato 1 ottobre 2022 alle ore 15.00. Il prezzo intero per il settore ospiti sarà di 35 euro.

