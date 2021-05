Nazionale, oggi l’amichevole con San Marino: Belotti e Sirigu dalla panchina

Mancini pronto a dare spazio a chi non è sicuro di partecipare all'Europeo: 4-3-3 con diverse novità per gli Azzurri

Scenderà in campo questa sera l'Italia, che alla Sardegna Arena di Cagliari affronterà San Marino in amichevole. Un appuntamento che Roberto Mancini userà per valutare tutti quei giocatori che - ad oggi - non sono ancora sicuri di far parte della selezione che affronterà l'Europeo. Il ct ha infatti comunicato ieri la formazione che andrà in campo questa sera e, tra gli undici titolari, non figurano né Salvatore Sirigu né Andrea Belotti. Nel 4-3-3 di Mancini dovrebbe esserci spazio per Toloi, Mancini, Ferrari e Biraghi davanti a Cragno; in mediana Castrovilli, Pessina e Cristante, nel tridente spazio a Bernardeschi e Grifo a sostegno di Moise Kean.