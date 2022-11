Nazionale, Singo convocato dalla Costa D’Avorio per le amichevoli di novembre

L'esterno granata è stato convocato per le amichevoli con Burundi e Burkina Faso in programma il 16 e il 19 novembre

Wilfried Singo è stato convocato dal CT Jean-Louis Gasset per le amichevoli in programma il 16 e il 19 novembre della Costa D'Avorio rispettivamente contro Burundi e Burkina Faso. Ricordiamo che la Nazionale ivoriana non parteciperà ai Mondiali in Qatar in programma dal 20 novembre al 18 dicembre 2022. Di seguito l'elenco completo dei 24 convocati dal CT Gasset per le due amichevoli: