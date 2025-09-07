Una combattiva e volitiva Lituania cade contro l’Olanda di Koeman. Gli olandesi vincono a fatica per 2-3 e proseguono la loro corsa verso il Mondiale 2026. Tra le fila della Lituania è partito nuovamente titolare Gvidas Gineitis, confermato dopo la buona prova contro il Malta. Gli Oranje partono forte e trovano subito il doppio vantaggio, ma è proprio il centrocampista del Torino — che sembra aver ormai preso confidenza con la rete — a riaprire i giochi al 36'. Il suo gol rappresenta una vera iniezione di fiducia per i padroni di casa, che al 43’ trovano anche il pareggio con Girdvainis. L’assist, ancora una volta, porta la firma di Gineitis. Nella ripresa è Depay a realizzare il gol del definitivo 2-3, spegnendo le speranze lituane. Per Gineitis, oltre a gol e assist, da segnalare anche la seconda gara consecutiva da titolare, disputata per intero. Una notizia che non può che far piacere a mister Baroni.
Nazionali, ancora in rete Gineitis con la Lituania
Buon periodo di forma per il granata, che sigla la seconda rete consecutiva con la Nazionale
