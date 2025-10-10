Nazionali: chance Israel con l’Uruguay, derby U21 Njie-Dellavalle

Seconda giornata di gare dedicate alle nazionali che coinvolgono i giocatori del Torino. Nella giornata di oggi - 10 ottobre - sono pronti a scendere in campo tre granata. Si tratta di Franco Israel, Emirhan Ilkhan, Alieu Njie rispettivamente per le nazionali di Uruguay e le Under 21 di Turchia e Svezia, con quest'ultimi che affronteranno l'Under 21 azzurra di Alessandro Dellavalle, giocatore del Torino in prestito al Modena.