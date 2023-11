Nazionali, è il giorno di Buongiorno contro la Macedonia. Zima vola in Polonia

Alessandro Buongiorno finalmente ha ottenuto la tanto agognata convocazione da Spalletti dopo l'assenza per infortunio nelle scorse gare. Il difensore granata potrebbe giocarsi la titolarità con Gatti, ma lo juventino è dato per favorito per la gara di oggi contro la Macedonia del Nord a Roma. Vincere all’Olimpico significherebbe agganciare gli ucraini al secondo posto, l’ultimo utile per il pass europeo, e ritrovarsi con due risultati utili su tre nella gara contro i gialloblu in virtù del 2-1 dell’andata a San Siro. I macedoni non sono da sottovalutare, soprattutto per i fantasmi della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, sebbene non abbiano possibilità di qualificarsi ai prossimi Europei.