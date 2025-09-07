Nazionali, Gineitis oggi affronta l’Olanda: possibile titolarità

Continua la sosta per le nazionali, che vede impegnati anche diversi giocatori del Torino. Situazione che vede la squadra granata "accorciata", dato che sono molti i giocatori che hanno risposto alla chiamata della propria selezione. Ovviamente la posta in palio è alta, perché c'è una qualificazione mondiale da conquistare, ovvero il pass per Canada, Usa e Messico. Nella giornata di oggi toccherà alla Lituania del granata Gineitis.

Sarà un impegno di prestigio, perché i lituani affronteranno infatti l'Olanda. Si tratta d gara cruciale in ottica qualificazione al Mondiale. Gli orange infatti sono primi a pari punti con la Polonia e la Finlandia. La Lituania invece ha soli tre punti, uno in più di Malta. C'è solo un risultato a disposizione dunque per i lituani, ovvero la vittoria per tenere viva la speranza e la lotta alla qualificazione. Giocare in casa una partita del genere potrebbe aiutare. Gineitis nella scorsa gara ha segnato allo scadere il penalty contro Malta, evitando così la sconfitta. Il granata potrebbe ritrovare nuovamente spazio fin dal primissimo minuto di gioco.