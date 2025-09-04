Nazionali, i granata in campo: Gineitis gol dal dischetto, Asllani in panchina

Tanti i granata impegnati con le rispettive nazionali nella giornata di oggi. La posta in palio è altissima: c’è una qualificazione ai Mondiali del 2026 da conquistare. I giocatori scesi in campo sono stati Saul Coco, Kristjan Asllani, Gvidas Gineitis e Marcus Pedersen, convocati rispettivamente da Guinea Equatoriale, Albania, Lituania e Norvegia. Ma come sono andate le loro gare? Da non dimenticare, inoltre, i sudamericani Israel e Maripán, impegnati con Uruguay e Cile. Per loro, però, il fischio d'inizio sarà nella notte.