Nazionali, i granata in campo: buone risposte da Masina e Asllani

Come sono andate le gare delle 21 dei giocatori granata impegnati con le nazionali

Piero Coletta 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 23:04)

NAZIONALI — Ultima giornata della sosta, poi la testa sarà tutta sulla Serie A. Chi doveva scendere in campo è sceso, con relative gioie e dolori. Nel pomeriggio erano ben cinque i granata impegnati con le rispettive selezioni. La Norvegia di Pedersen era impegnata in un'amichevole contro la Nuova Zelanda. I giovani Njie, Perciun, Ilkhan e Dellavalle hanno invece vestito le maglie di Svezia, Moldavia, Turchia e Italia. Ecco il riassunto delle gare delle 18.

PEDERSEN Nella sfida amichevole pareggiata 1-1 dalla Norvegia contro la Nuova Zelanda Marcus Pedersen dopo tanto tempo è stato schierato per la prima volta dal 1’ minuto. Il granata ha giocato 64’ minuti e nella ripresa è stato sostituito da Sebulonsen. Prestazione senza grandi picchi da parte del granata.

NJIE Disastro totale per la Svezia under-21 di Alieu Njie. Dopo la sconfitta per 4-0 con l’Italia arirva un altra batosta, questa volta con la Polonia e i gol di scarto sono ben 6. Completamente assente la Svezia che non da la parvenza di poter essere pericolosa. Ancora molto minutaggio però per l’esterno granata, Njie entra al minuto 22, collezionando quanto meno esperienza in queste gare internazionali.

PERCIUN Finisce 1-1 la sfida tra Estonia e Moldova nel gruppo I per la qualificazione al Mondiale 2026. Seppur entrambe le nazionali siano fuori dai giochi per una qualificazione, le due squadre hanno giocato la loro partita. Nella Moldova gioca il giovane talento granata Perciun , ora nelle giovanili del Torino. Per lui novanta minuti di gioco, schierato come seconda punta nel 5-3-2 moldavo. Perciun si è fatto notare con un tiro parato al 37’. Il fantasista ha messo un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area, parato però dal portiere estone. Per lui ancora qualche azione di inserimento in area e si è procurato qualche fallo in favore della sua nazionale. Prestazione comunque convincente la sua

ILKHAN Emirhan Ilkhan ha disputato un’altra buona prova con la maglia della Turchia Under 21 nella sfida contro l’Ungheria Under 21, terminata 1-1. Il centrocampista del Torino ha disputato tutti i 90 minuti offrendo una prestazione solida e matura, confermando la crescita mostrata nelle ultime settimane. Sempre nel vivo del gioco, Ilkhan si è distinto per equilibrio tattico e qualità nelle uscite palla al piede, contribuendo alla buona prova complessiva della squadra turca. A decidere il match sono state le reti di Vancsa per l’Ungheria e di Kilcsoy per la Turchia.

DELLAVALLE Alessandro Dellavalle, difensore classe 2004 di proprietà del Torino ma oggi in prestito al Modena, ha assistito da spettatore al match valido per i prossimi campionati Europei che ha visto la sua Italia Under 21 imporsi 5-1 contro l’Armenia, grazie ai gol di Camarda, Fini, Dagasso e Ekhator. Con la vittoria di oggi la nazionale italiana sale in vetta in classifica a pari punti con la Polonia (12 punti). Il CT Silvio Baldini ha scelto di affidarsi alla difesa a quattro composta dai soliti Palestra, Marianucci, Mané e Bartesaghi, lasciando in panchina per Dellavalle per tutta la partita. Rimandato quindi l’esordio del difensore cresciuto nel vivaio granata.

Nell’amichevole tra Albania e Giordania, terminata 4-2 in favore della nazionale albanese, Kristjan Asllani ha disputato l’intero incontro offrendo una prova di solidità e continuità in mezzo al campo. Il centrocampista del Toro ha gestito con ordine i ritmi di gioco, fungendo da punto di riferimento nella costruzione e garantendo equilibrio tra le due fasi. L’Albania si è imposta grazie all’autogol di Abulnadi e alle reti di Broja, Hoxha e Bajrami, mentre per la Giordania sono andati a segno Al-Rashdan e Ali Al Olwan. Una vittoria convincente per la squadra di Sylvinho, che conferma le buone sensazioni in vista dei prossimi impegni ufficiali.

MASINA Terminano nel migliore dei modi le Qualificazioni ai Mondiali per il Marocco: vittoria all'ultima partita e primo posto consacrato con 24 punti, 8 vittorie e nessun altro risultato. Nell'ultima sfida, contro la Repubblica del Congo, il tecnico del Marocco Regragui dalle mura di casa propria ha concesso un po' di riposo a qualche titolare. È il caso di Adam Masina, che è subentrato a Ezzalzouli al 64', di fatto giocando una mezz'ora con il recupero. Una prestazione valida quella del difensore granata, che ha dovuto soltanto gestire il possesso. Ma l'ha fatto bene, confermando una precisione dei passaggi pari al totale di quelli tentati: buona prova. Ora testa al Napoli.