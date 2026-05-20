Ottime notizie per Emirhan Ilkhan: è stata diramata la lista dei convocati della Turchia Under 21 per gli impegni di giugno e il centrocampista granata figura tra i 26 nomi scelti dal ct turco Egemen Korkmaz. Il numero 6 del Torino è ormai un punto fermo della selezione giovanile turca. Dopo la fine del campionato di Serie A, Ilkhan si aggregherà alla propria nazionale e prenderà parte agli impegni di giugno.

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I numeri della stagione di Ilkhan con il Toro

Il centrocampista classe 2004 è autore della sua migliore stagione con il Torino, avendo realizzato fin qui 2 gol in 17 presenze. Il 13 gennaio 2026 ha segnato il suo primo gol con il club granata, firmando il definitivo 2-3 contro la Roma regalando al Toro gli ottavi di Coppa Italia. Il 13 marzo, invece, ha trovato anche il suo primo gol in Serie A nel successo contro il Parma per 4-1. Numeri che sicuramente hanno convinto ancora una volta l'allenatore turco a considerarlo e includerlo nuovamente nei suoi convocati.